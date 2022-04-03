Донецк, 3 апреля, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Еще восемь украинских военнослужащих перешли на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

U.S. Army Europe ВСУ

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«Пятеро военнослужащих 56-й мотопехотной бригады (ВСУ) и трое военнослужащих 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители вооруженных сил Украины обстреляли поселок Донецкий в ЛНР.