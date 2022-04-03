Москва, 3 апреля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам готов направить официальное приглашение замгоссекретаря Виктории Нуланд посетить Москву в рамках ее европейского турне, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Комитет Государственной думы по международным делам готов направить официальное приглашение Нуланд посетить Москву в рамках ее европейского турне. Как известно, со 2 по 9 апреля Нуланд будет с визитами во Франции, Турции, Греции, на Кипре и в Германии. С нетерпением будем ждать ответа американской стороны», — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

Нуланд хотят пригласить на заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине.

Читайте также:Комиссия по биолабораториям пригласит Нуланд и Байдена-младшего

Как сообщало ранее ИА REGNUM, очередное заседание комиссии состоится 4 апреля в Совфеде.