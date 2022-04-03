Москва, 3 апреля, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом вечером 3 апреля заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Так, высокоточными ракетами воздушного базирования удалось уничтожить крупные хранилища топлива в Николаевской и Ровенской областях, а также в Тернополе. С этих объектов топливо поставляли для группировок ВСУ на Донецком и Николаевском направлениях.

Кроме того, в результате удара по аэродрому Баловное, что в пригороде Николаева, российские военные уничтожили стоянку авиационной техники и хранилище топлива. А ударом по военному аэродрому Васильков в Киевской области удалось вывести из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.