Москва, 3 апреля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России в течение дня поражено более 40 военных объектов Украины. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Минобороны.рф ВКС РФ

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«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины», — отметил он.

По его словам, авиацией ВКС РФ поражены одна артиллерийская батарея, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, две установки реактивных систем залпового огня, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля в МЧС ДНР сообщили, что новый гуманитарный конвой МЧС России прибыл в республику.