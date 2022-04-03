Москва, 3 апреля, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил расследовать очередные преступления в отношении мирного населения Донбасса. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

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По имеющимся данным, в ходе обстрелов украинскими вооружёнными формированиями города Первомайска была ранена женщина 1985 года рождения. А в селе Новая Краснянка на территории Луганской Народной Республики украинские националисты использовали подопечных дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в качестве живого щита. По данному факту Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления завести уголовное дело.

Следователям предстоит установить лиц, причастных к совершению этих преступлений. Также они устанавливают все обстоятельства произошедшего.