Донецк, 3 апреля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 100 снарядов и мин по Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 3 апреля говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

U.S. Army Europe Images ВСУ

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»С начала текущих суток противник (ВСУ) выпустил более 100 снарядов и мин из 152-мм и 122-мм ствольной артиллерии, — говорится в сообщении. — Под обстрелы попали районы шести населённых пунктов Республики».

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ получили ранения двое мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще свыше 160 мирных жителей.