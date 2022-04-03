Пекин, 3 апреля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. На востоке Китая обнаружен новый вариант штамма коронавируса «Омикрон». Об этом пишут средства массовой информации КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным изданий, речь идёт о BA.1.1. Этот тип нашли в городе Сучжоу 28 марта. Его ещё будут исследовать.

Как сообщало ИА REGNUM, этот подвариант был выделен в Африке в 2021 году. Также эпидемиологи не исключают, что в Россию придёт штамм «Стелс-Омикрон».