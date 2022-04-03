Донецк, 3 апреля, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток уничтожили 37 украинских националистов. Об этом 3 апреля сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 37 украинских националистов, один танк, две БМП и полевой склада ракетно-артиллерийского вооружения, — говорится в сообщении. — Захвачены одна самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Еленовка в ДНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).