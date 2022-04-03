Вашингтон, 3 апреля, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Поставки противотанковых ракетных систем Украине со стороны Запада будут продолжены для того, чтобы обеспечить десятикратное превосходство украинских войск, оснащенных такими системами, над российской бронетанковой техникой.

(сс) U.S. Army Противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin

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«На каждый российский танк на Украине есть или вскоре будет более десяти противотанковых систем», — заявил 3 апреля глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

По словам Блинкена, в марте 2022 года Украина получила военную помощь на 1,6 млрд долларов. В то же время он ушел от ответа на вопрос о том, будут ли поставлены киевскому режиму старые танки производства СССР, находящиеся в распоряжении европейских стран НАТО. О возможности такой переброски ранее заявляли представители Польши и других восточноевропейских стран.

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Напомним, по данным Минобороны РФ на 25 марта, с началом боевых действий странами Запада киевскому режиму было поставлено 109 орудий полевой артиллерии, 3800 противотанковых средств в том числе ПТРК «Джавелин», «Милан», «Конкурс», РПГ «Энлав», «М-72», «Панцерфауст-3», а также 897 ПЗРК «Стингер» и «Игла».