Берлин, 3 апреля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Германия не станет поставлять на Украину боевые машины пехоты Marder. Об этом пишет издание Welt со ссылкой на свои источники.

Vitalykuzmin.net БМП-3

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По данным СМИ, официальный Киев просил 100 единиц БМП такого типа. Запрос поступил на прошлой неделе. Но затем министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе телефонного разговора с минобороны Украины отклонила эту просьбу.

В самом оборонном ведомстве ФРГ подтвердили журналистам данную информацию. Свой отказ там объяснили тем, что все БМП Marder связаны обязательствами в рамках НАТО и вопрос их вывода с позиций, соответственно, должен решаться в рамках НАТО.