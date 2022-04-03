Донецк, 3 апреля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Еленовка, — говорится в сообщении. — Выпущено пять снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали еще свыше 160 мирных жителей.