Глава СК России поручил расследовать попытку теракта под Киевом
Москва, 3 апреля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины поручил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе СК РФ.
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«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства попытки совершения теракта в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователям поручено установить всех причастных к покушению на совершение теракта и осуществить сбор и фиксацию доказательств.
Как передавало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-служба Росгвардии сообщила, что спецназом ведомства был предотвращен террористический акт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.