Донецк, 3 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Из Мариуполя в Безыменное в Донецкой Народной Республике (ДНР) эвакуировали еще свыше 160 мирных жителей. Об этом 3 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«С 08:00 до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 164 человека, включая 32 ребенка, — говорится в сообщении. — В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению».

Как передавало ИА REGNUM, 3 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что поселок шахты «Трудовская» в Донецке обстреляли украинские силовики.