Вашингтон, 3 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. На Украину поступает постоянно военная помощь из США. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

David B. Gleason Пентагон

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«Поставки (из США на Украину) прибывают», — заявил он.

Кирби добавил, что США передают Украине системы Stinger, противотанковые ракеты и другое оружие.

Как передавало ИА REGNUM, 30 марта официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военные США не смогли обнаружить военной помощи России со стороны Китая.