Вашингтон, 3 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Санкции против России могут быть сняты в зависимости от результатов переговоров с Украиной. Об этом заявил телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

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«Мы посмотрим, что будет делать и что захочет сделать Украина», — сказал чиновник. И добавил, что санкции в определённой мере отменят в том случае, если по итогам переговоров будет понимание, что цели, ради которых их вводили, достигнуты.

Блинкен добавил, что санкции ввели для того, чтобы изменить поведение России. Как сообщало ИА REGNUM, также он заявил о том, что США ежедневно думают над расширением таких санкций.