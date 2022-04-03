Берлин, 3 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза против России будут ужесточены. Этого не исключила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Анналена Бербок

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«Мы ужесточим санкции против России», — написала чиновница в соцсетях. И добавила, что Украине будет оказываться ещё большая поддержка.

Как сообщало ИА REGNUM, также ужесточение санкций анонсировал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. Он заявил, что обсуждение этого вопроса с «партнёрами» начнётся 4 апреля.