Вашингтон, 3 апреля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Власти США работают со всеми странами над тем, чтобы обеспечить передачу вооружений киевскому режиму. Такое заявление сделал госсекретарь этой страны Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Наша администрация предоставила Украине $2,3 млрд для систем безопасности, из них только за последний месяц $1,6 млрд», — сказал Блинкен. И добавил, что для передачи Украине необходимых систем работа ведётся со всеми странами.

Как сообщало ИА REGNUM, также Блинкен заявил, что США каждый день работают над тем, как ужесточить санкции против России.