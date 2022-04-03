Вашингтон, 3 апреля 2022, 16:54 — REGNUM США каждый день работают над тем, как ужесточить санкции против России. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
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«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем имеющиеся санкции, мы добавляем новые», — сказал чиновник.
Он также добавил, что работа ведётся во взаимодействии с представителями Евросоюза и иными «партнёрами» во всём мире. Как сообщало ИА REGNUM, жёсткие санкции против России США и их сателлиты ввели после начала Россией специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.