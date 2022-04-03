Вашингтон, 3 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. США каждый день работают над тем, как ужесточить санкции против России. Об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем имеющиеся санкции, мы добавляем новые», — сказал чиновник.

Он также добавил, что работа ведётся во взаимодействии с представителями Евросоюза и иными «партнёрами» во всём мире. Как сообщало ИА REGNUM, жёсткие санкции против России США и их сателлиты ввели после начала Россией специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.