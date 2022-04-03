Берлин, 3 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза в отношении России и лично президента страны Владимира Путина могут усилить. Это следует из заявления министра финансов ФРГ Кристиана Линднера в соцсетях.

Huffingtonpost.de Кристиан Линднер

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«Вместе с нашими партнёрами мы с завтрашнего дня начнём обсуждение вопроса о том, чтобы ужесточить санкций против Путина», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине, чтобы обеспечить её денацификацию и демилитаризацию. После этого США и их сателлиты ввели против России самые суровые за всю историю санкции.