Москва, , 16:21 — REGNUM Требование к недружественным странам покупать газ за рубли вызвано необходимостью сделать так, чтобы у России не отобрали доллары и евро. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», — сказал Песков. журналисту Павлу Зарубину.

При этом он отметил, что западные компании будут платить за газ в евро. Но на них затем будут приобретать рубли, и «Газпром» будет получать платежи именно в национальной валюте Российской Федерации. У представителей недружественных государств будут все возможности для того, чтобы открыть счёт в «Газпромбанке».

Также Песков не исключил, что новая система оплаты будет распространена и на другие товары. При этом представители России сделают всё для того, чтобы не усложнить жизнь партнёрам, тем более что они дорожать своим реноме надёжного поставщика. Поэтому все необходимые процедуры будут проведены чётко, быстро и понятно.

Как сообщало ИА REGNUM, также Дмитрий Песков назвал условия для отказа от требования России оплачивать газ в рублях.

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