Минск, 3 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 645 и достигло 965 322. Об этом БЕЛТА сообщили 3 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 965 322 человека с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6844.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 962 457 человек и что всего в стране было проведено 12 891 473 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 900 носителей коронавируса.