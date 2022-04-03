Москва, 3 апреля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Продажа иностранным покупателям за рубли, вслед за природным газом, будет распространена и на другие экспортные товары России, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"И она будет занимать все больше и больше места в наших внешнеторговых отношениях», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По словам представителя Кремля, такая перспектива необходима для того, чтобы «нас опять не пытались ограбить», как это произошло после введения санкций Запада в отношении России в связи с событиями на Украине.

Песков подтвердил, что одобренная президентом России схема предусматривает зачисление конечной оплаты поставщику ресурсов — ПАО «Газпром» — в рублях, полученных за счет тех средств, которые поступят от западных покупателей в валюте контракта.

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