Москва, 3 апреля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Выстраивать диалог с Россией рано или поздно придется Западу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Никакого вакуума для России полного или изоляции быть не может, — сказал Песков. — Это технологически невозможно в современном мире. Мир гораздо больше, чем Европа».

По его словам, хочет «этого кто-то за океаном или не хочет», но рано или поздно «нам придется выстраивать диалог».

Как передавало ИА REGNUM, 1 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Западе в настоящее время происходит бандитский отъем российской собственности, что является незаконным.