Москва, 3 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил особый «ген» европейцев в создании сложностей к взаимовыгодному сосуществованию с РФ.

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"У европейцев есть какой-то ген, который мешает им освободиться от этой шелухи и пребывать с нами в состоянии взаимовыгодного сосуществования. Это какая-то то ли лишняя хромосома, то ли еще что-то, но у них это присутствует», — отметил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Тем не менее с этой «лишней хромосомой» можно научиться жить, добавил он.

Также он заявил, что Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают газ.