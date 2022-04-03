Новосибирск, 3 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 апреля, за сутки зарегистрировано 2116 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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По данным на 2 апреля, за прошедшие сутки из-за ОРВИ были зарегистрированы 2143 обращения.

При этом в Новосибирской области сделано 4170348 тестов на коронавирус.

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