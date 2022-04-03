Новосибирск, 3 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 3 апреля, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализировано 988 пациентов, в том числе 19 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Rk.gov.ru Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 233 случая заражения коронавирусом. За это же время 1312 человек выздоровели, девять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 251873 случая заражения коронавирусом, 234313 человек выздоровели, умерли 5403 пациента. В реанимации остаются 146 человек, на ИВЛ – 17 пациентов.