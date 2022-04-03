Москва, , 15:12 — REGNUM Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов, которые приобретают газ. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Этот санкционный бал происходит за счет самих европейцев. Как правило, счет за все это выставляют из Вашингтона. Поэтому, наверное, это было бы как минимум нелогично, … глупо исходить из каких-то эфемерных политинтересов и наступать на горло собственной экономике. Но мы рассчитываем на лучшее, на здравый смысл наших контрагентов, которые приобретают наш газ», — оттметил он в программе» Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Также он сообщил, что президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским.

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