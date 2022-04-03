Прага, , 14:56 — REGNUM Чехия располагает запасами газа максимум на 34 дня. Об этом 3 апреля заявил министр транспорта страны Мартин Купка, передает CNN.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Запасы находятся на уровне 480 млн куб. м газа, в зависимости от погоды этого хватит на 26−34 дня, отметил он.

Ранее газопровод «Ямал — Европа» начал работать в режиме реверса: газ идет со стороны ФРГ в Польшу, а не наоборот.

Над Европой нависла угроза потери газа из РФ. Дело в резком ухудшении российско-европейских отношений на фоне спецоперации на Украине, а также в декларируемом отказе европейцев платить за российский газ рублями.