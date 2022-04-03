Екатеринбург, 3 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 5213 человек. Об этом 3 апреля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число вылечившихся с начала пандемии достигло 358 864 пациентов. А выявили коронавирус у 427 487 граждан.

Скончались ещё восемь больных COVID-19. С начала пандемии их стало уже 10 594.