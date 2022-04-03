Москва, , 14:41 — REGNUM Правительства стран Запада вышли за пределы разумного, введя персональные санкции против президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Путин. Кремль» телеканала «Россия-1».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Песков рассказал, что ещё несколько лет назад нельзя было даже допустить возможность введения санкций против главы государства.

«Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента… получается, что они способны на любые глупости», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия находится под беспрецедентной санкционной нагрузкой. При этом он подчеркнул, что в современном мире не может быть создан полный изоляционный вакуум для России.