Варшава, 3 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Правительство Германии должно поддержать нефтяное эмбарго против России и поставить больше оружия Украине, заявил вице-премьер Польши Ярослав Качиньский немецкой газете Welt am Sonntag.

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

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Качиньский заявил, что недоволен позицией правительств Германии и Франции в отношении России. Он призвал правительство Германии отказаться от покупки российских энергоносителей.

«Германия могла поставить больше оружия [Украине]. И Германия могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в ЕС», — заявил вице-премьер Польши.

Также Качиньский заявил о готовности Польши увеличить военный контингент НАТО на своей территории. Он заявил, что правительство будет приветствовать расширение присутствия НАТО в Польше со 100 тысяч солдат до 150 тысяч .

Польский политик призвал к созданию нового командного центра НАТО в Польше. Он заявил, что этот шаг покажет Москве, что руководство НАТО присутствует на востоке Европы.