Луганск, 3 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В городе Рубежное продолжаются уличные бои, жители испытывают перебои с водой и газом. Об этом 3 апреля передает Народная милиция ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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«Под ударами подразделений Народной милиции украинские боевики квартал за кварталом оставляют город Рубежное. Следуя тактике выжженной земли, нацисты продолжают уничтожать жилые дома», — отмечается в сообщении.

В городе нет газа, горожане готовят себе пищу на кострах.

Централизованное водоснабжение также нарушено.