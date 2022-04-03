Москва, 3 апреля, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления Нидерландов, что их загранучреждения в РФ приостанавливают «часть своей деятельности»: это попытка Гааги предвосхитить ответные меры РФ на высылку российских дипломатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«В реальности ситуация обстоит следующим образом. 29 марта 17 дипломатов посольства нашей страны в Нидерландах были объявлены «persona non grata». Российская сторона анонсировала ответные меры. Теперь Гаага, очевидно, желая предвосхитить их, пытается подать дело так, будто приостановка части деятельности диппредставительств этой страны — вовсе не следствие деструктивного курса Нидерландов и, конкретно, недружественных шагов по отношению к Москве, а некая «принципиальная» позиция. Остается констатировать нелепость таких попыток исказить ситуацию, которые, впрочем, совсем не новы», — отмечается в комментарии Захаровой.

Ранее посольство Нидерландов в Москве и генконсульство королевства в Санкт-Петербурге сообщили, что приостановили часть деятельности из-за событий на Украине.