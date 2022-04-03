Токио, 3 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал усилить введенные против России санкции, передает 3 апреля NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

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Он назвал усиление санкций против РФ «единственным путем» в свете спецоперации на Украине.

Он также допустил, что введенные ограничения повлияют на экономику Японии, чего невозможно избежать:

«Если ситуация в регионе затянется, то японским компаниям, осуществляющим деятельность в РФ, будет сложно продолжать вести бизнес».

25 марта Япония расширила санкции против РФ и запретила экспорт предметов роскоши.