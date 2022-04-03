YouTube удалил выпуск шоу о нацизме на Украине
Москва, 3 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. YouTube удалил выпуск шоу «Севастопольского телевидения» о нацизме на Украине. Об этом 3 апреля сообщается на сайте телерадиокомпании.
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В описании к удаленному видео говорилось: «Запад и Украина делают вид, что нацизма не существует, а доказательства его существования вскрываются во время российской спецоперации».
Платформа посчитала, что данный контент «нарушает правила сообщества».
Накануне в РКН предупредили, что не будут вводить новые меры против YouTube, если видеохостинг выполнит требования законодательства, и снимет ограничения с российских каналов.