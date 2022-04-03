Афины , 3 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса (сторонника антироссийских санкций), приехавшего на форум правящей партии «Новая демократия» в Салоники, встретили автопробегом «За мир с Россией». Об этом 3 апреля передает newsbreak. gr.

Греция

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В автопробеге приняли участие порядка 50 автомобилей.

«Мицотакису пришлось столкнуться с российскими флагами, появившимися на улицах Салоников вместе с греческими», — отмечается в сообщении.

Некоторые воспользовались возможностью, чтобы отреагировать на политику правительства в российско-украинском вопросе, выкрикивая «Греция — Россия — православие».