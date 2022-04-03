Воронеж, 3 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В коронавирусные стационары Воронежской области госпитализированы 39 пациентов, данные за сутки 3 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 2 апреля, сообщалось о 77 воронежцах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получили 544 человека — это на 46 случаев заражения меньше, чем было зарегистрировано на 2 апреля. Выздоровели ещё 982 человека. Скончались девять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В Воронежской области за весь период пандемии подтверждено 371 133 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 353 301 человек. За весь период жертвами инфекции стали 8 094 человека.