Анкара, 3 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Минобороны Турции принимает все необходимые меры против «минной угрозы» в Черном море.

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«Командование минной эскадрильи иподводные группы (SAS), элитное подразделение ВМС принимают все меры предосторожности против минной угрозы, которая может возникнуть в морях, с помощью имеющихся у них средств и возможностей. Мины уничтожаются с большой осторожностью после обнаружения», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее минобороны Турции сообщило об обнаружении мины у побережья Игнеады.

ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ РФ, пишет Hürriyet.