Берлин, 3 апреля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Ситуация на Украине приведет к снижению уровня благосостояния для немцев. Об этом 3 апреля заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

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«…Сделают нас всех беднее, например, из-за того, что нам приходится платить больше за импорт энергоносителей. Даже государство не сможет остановить снижение уровня благосостояния. Но можно смягчить самые сильные шоки, это мы и делаем», — отметил он в интервью Bild.

Он добавил, что финансовые средства ограничены, и меры поддержки могут носить лишь временный характер.