Москва, 3 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы за истекшие сутки поступило 166 пациентов с COVID-19. 3 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Днём ранее сообщалось о 198 госпитализациях за сутки. Выздоровели за истекшие сутки 745 жителей столицы, выявлено 835 новых случаев.

От последствий новой коронавирусной инфекции за сутки умерли 22 человека. Днём ранее сообщалось о 21 летальном исходе.

Смертность от COVID-19 в Москве месяцем ранее превышала отметку в 70 случаев в сутки. Число госпитализаций в начале марта составляло около 400 случаев.