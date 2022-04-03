В ДНР свыше 5 тыс. абонентов остаются без энергоснабжения
Донецк, 3 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР обесточены 62 трансформаторные подстанции, 2 школы, больница и свыше 5 тыс. абонентов. Об этом 3 апреля сообщили в МЧС ДНР.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка, отмечается в сообщении.
За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ территории ДНР, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 29 человек.