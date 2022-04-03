Лондон, , 11:12 — REGNUM В Великобритании зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни — многие жители задаются вопросом, как выживать дальше, пишет The Independent.

Великобритания

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C 1 апреля счета на электроэнергию для потребителей выросли почти вдвое. Для 5 млн домохозяйств траты на электричество будут составлять более 10% бюджета.

Кроме того, власти повысили НДС до 20% и собираются увеличить муниципальный налог и взносы за соцстрахование.