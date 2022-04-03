Москва, 3 апреля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки составило 1981. 3 апреля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее в оперативном штабе сообщали о 3605 госпитализациях. В предыдущее воскресенье — 27 марта — сообщалось о 2203 госпитализациях.

За истекшие сутки после подтверждённого случая COVID-19 выздоровели 35 695 человек. Выявлено 16 828 новых случаев, умерил от последствий новой коронавирусной инфекции 304 человека.

Суточная смертность от COVID-19 в России держится ниже отметки в 400 случаев с 25 марта 2022 года. Ранее смертность превышала этот порог с июня 2021 года.