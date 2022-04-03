Москва, 3 апреля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражен 51 военный объект Украины. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

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Среди них: 4 командных пункта, 2 установки реактивных систем залпового огня, 2 пусковые установки ЗРК «Оса-АКМ», в районах н. п. Барвенково и Славянск, 2 артиллерийские батареи, 4 полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах н. п. Константиновка и Крестище, 32 опорных пункта и района сосредоточения боевой техники ВСУ.