Москва, 3 апреля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил РФ сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка. Об этом 3 апреля сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

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Коме того, высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одессы.