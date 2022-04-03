Ростов-на-Дону, 3 апреля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. За сутки в Россию эвакуировали более 13 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 3 апреля.

Alania.gov.ru Дети из Донбасса

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«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 000 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Россию с начала эвакуации мирного населения Донбасса прибыли около 600 тыс. человек, в том числе более 100 тыс. детей. Людям оказываются консультации и всесторонняя поддержка.