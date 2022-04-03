Берлин, , 10:02 — REGNUM В ФРГ заявили, что газовое эмбарго на поставки из РФ поставит крест на процветании страны. Об этом в эфире телеканала ZDF сказал министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек.

Германия

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По его словам, в Германии нет инфраструктуры для импорта газа и нефти альтернативными способами.

«Если не будет половины от общего объема поставок газа, BASF может закрыться», — добавил он.

Энергетические компании на фоне дефицита энергоресурсов могут мигрировать в Азию, считает он.