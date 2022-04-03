Донецк, 3 апреля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Минеральное снарядами калибра 122 мм. Об этом 3 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:25 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Горловку.