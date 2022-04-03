Москва, 3 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусами Украины, но проект договора ещё не готов для вынесения «на встречу в верхах». Об этом 3 апреля сообщил глава российской делегации на российско-украинских переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Mkrf.ru Владимир Мединский

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"Арахамия вчера заявил, что «Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма». Возражу. В действительности согласованные вопросы, а именно нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных войск, баз, любых наступательных ударных вооружений, от разработки и производства оружия массового поражения; проведение учений с участием иностранных ВС только с разрешения государств-гарантов (включая РФ), а также создание системы международных гарантий безопасности для нейтральной Украины — все эти договорённости, достигнутые в Стамбуле, и есть то, чего РФ последовательно добивалась с 2014 г.», — написал он в Telegram-канале.

Позиция РФ по Крыму и Донбассу на переговорах остается неизменной, добавил он.

Кроме того, дипломатические и военные «эксперты» Украины сильно отстают в подтверждении по тексту проекта даже тех договорённостей, которые уже достигнуты на политическом уровне.